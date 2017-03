Bekerheld Baker: "Nog één stap en we schrijven geschiedenis"

Vitesse heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de KNVB Beker. De Arnhemmers waren op bezoek bij Sparta Rotterdam met 1-2 te sterk. Lewis Baker nam beide Gelderse doelpunten voor zijn rekening.



"Ik ben blij met mijn goals, maar het is fantastisch voor de ploeg dat we in de finale staan. Dan is het fijn als je de ploeg kan helpen. Nog één stap en we schrijven geschiedenis", vertelt de Engelsman aan FOX Sports.



"Ik vond ons eigenlijk helemaal niet zo goed spelen. Er stond veel spanning op deze wedstrijd maar dat mag geen excuus zijn. We hebben voetballers die daar mee om kunnen gaan. Gelukkig is het goed gekomen. Het maakt mij niet uit of we in de finale tegen AZ of SC Cambuur moeten. Als we die finale maar winnen. Daar gaan we alles aan doen", aldus Baker.