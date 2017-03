Real Madrid pakt met tien man ternauwernood punt en ziet Barcelona voorbijstreven

Real Madrid heeft zichzelf woensdagavond een slechte dienst bewezen. De Madrilenen speelden in eigen huis met 3-3 gelijk. Door het puntenverlies is FC Barcelona de Koninklijke nu voorbij. Real Madrid krijgt tegen een achterstand van één punt aan, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed.



De thuisploeg kwam na acht minuten al op voorsprong door een doelpunt van Isco. Twee minuten later trok Dominguez Tanausu de stand weer gelijk. In de tweede helft barstte het duel pas echt los. Gareth Bale moest na twee minuten alweer het veld verlaten nadat hij een duw had uitgedeeld aan een tegenstander.



Door doelpunten van Jonathan Viera en Kevin-Prince Boateng leek de Spaanse grootmacht op een nederlaag af te stevenen. Cristiano Ronaldo maakte in de slotfase met twee doelpunten de achterstand weer ongedaan.



Uitslagen La Liga:



FC Barcelona - Sporting Gijón 6-1

Osasuna - Villarreal 1-4

Celta de Vigo - Espanyol 2-2

Granada - Alaves 2-1

Real Madrid - Las Palmas 3-3