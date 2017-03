Gerbrands heeft de oplossing voor PSV: "Als je dat doet, dan komt er honger"

PSV ging zondagmiddag in de topper tegen Feyenoord met 2-1 onderuit. De titel lijkt daardoor dit seizoen onhaalbaar voor de Eindhovenaren en dus zal er voor aankomend seizoen iets moeten veranderen. Volgens Algemeen directeur Toon Gerbrands was er dit seizoen te weinig honger binnen de selectie.



"Afgelopen zomer hebben er door een paar onbeheersbare zaken een paar spelers niet een stap kunnen maken", vertelt de bestuurder aan FOX Sports. "Spelers die gewoon in het Nederlands elftal speelden, van een goed niveau. Dat is niet gebeurd. Daardoor heb je dat er dit jaar minder is doorgeselecteerd dan in andere jaren. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat er dit jaar wat meer doorgeselecteerd gaan worden. Honger komt vanzelf als er weer nieuwe spelers komen. Als je de groep ververst komt er honger."



"De honger was bij Feyenoord ontzenned hoog. Daar konden wij niet tegenop", aldus Gerbrands. "Feyenoord deed alles voor de volle 100%, en wij net niet. Die paar procenten die de honger verklaart is dus ten opzichte van Feyenoord te weinig."