Schöne: "Ik heb net twee jaar bijgetekend, dus hij mag nog wel even blijven"

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is naar eigen zeggen bezig aan zijn beste seizoen in Amsterdam. Het is dus logisch dat de middenvelder in de belangstelling staat van meerdere Europese topclubs. Teamgenoot Lasse Schöne hoopt echter dat de Oranje-international ook volgend seizoen nog gewoon in de Arena te bewonderen is.



"Ik heb net voor twee jaar bijgetekend, dus Davy mag nog wel even blijven", vertelt de Deen aan Voetbal International. "Ik hoop het, maar iedereen weet hoe het werkt. Hij laat zich al zo lang op een stabiele goede manier gelden, dan weet je dat er interesse gaat komen. Dan is het moeilijk tegen een bepaalde club nee te zeggen, dat snap ik ook wel."



Klaassen staat dit seizoen al op elf doelpunten. "Hij helpt de ploeg vaak net even over het dode punt heen door te scoren of hij breekt de ban, waardoor een wedstrijd makkelijker wordt", aldus Schöne.