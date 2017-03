Ajax-scout doet boekje open: 'Op zesjarige leeftijd kan je al veel zien'

Ajax brengt doorgaans veel zeer talentvolle jeugdspelers door. Maar waar komen die eigenlijk vandaan? En waarom hebben de Amsterdammers ze aangenomen? Scout Patrick Ladru doet een boekje open bij Ajax TV.



Ladru doet dit vanaf een Ajax Talentendag. "Dit zijn allemaal jonge kinderen van zes jaar en die hopen hier op de Talentendagen ontdekt te worden", vertelt de speurneus, die jongens van een jaar of 6 in actie ziet.



"Dat is heel erg jong, ja. Maar op deze leeftijd kun je al zoveel zien aan een jongetje", vertelt mede-scout Wim Muller van Moppes. "Of ‘ie al ziet waar de bal naartoe gaat, of dat ‘ie ziet dat hij terug moet gaan verdedigen, of dat ‘ie misschien moet gaan schieten op doel om een doelpunt te maken."



“Uiteindelijk moet de Hoofd Scouting kunnen zien ‘hij voetbalt nu bij die club en hij is daar en daar goed in’. Als hij ‘m aan het werk ziet moet hij dan denken: ‘Ja! Die was op de Talentendagen al opgevallen’. Kortom: hoe eerder je dat in kaart brengt, hoe beter je later gefundeerd een oordeel kunt geven. We moeten er vroeg bij zijn", besluit Muller.