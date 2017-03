VIDEO: Nederlandse Youtubers proberen gratis naar kraker te gaan, maar worden gepakt

Een voetbalwedstrijd in het stadion bijwonen loont doorgaans wel de moeite, maar de ticketprijzen zijn vaak nogal aan de hoge kant. De Nederlandse jongens van het bekende Youtube-account 'Gierige Gasten' probeerde daarom om de topper tussen Club Brugge en Zulte Waregem gratis bij te wonen. Maar hun plannetje draaide niet uit zoals gehoopt....



Om Jan Breydel binnen te geraken gebruikten de Gierige Gasten een berenkostuum in de hoop dat ze konden doorgaan als Bibi, de mascotte van Blauw-Zwart. Maar hun opzet faalde, mede door het 'slecht gecaste' kostuum. Op Twitter deed Club Brugge er zelfs nog een schepje bovenop: "Gratis? Shirt + bedrukking = € 113. You do the math", klonk het fijntjes.





@GierigeGasten Gratis? Shirt + bedrukking = € 113. You do the math #Bluvngratisgoan — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 28 februari 2017