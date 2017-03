Hiddink maakt kenbaar: Staat hij open voor contract bij Leicester City?

Na een droomjaar vorig seizoen, liep het dit jaar voor geen meter bij Leicester City. De clubleiding greep dan ook in door trainer Claudio Ranieri eruit te gooien.



Een veelgenoemde opvolger is Guus Hiddink, die in Engeland hoog aangeschreven staat na zijn successen met onder meer Chelsea. Hij is momenteel clubloos, maar staat nog wel open voor Leicester. "Ik heb nog geen contact gehad met Leicester", benadrukt de Achterhoeker in gesprek met De Telegraaf.



"Ik denk dat Leicester het heel goed heeft gedaan door na het ontslag van Ranieri door te gaan met de assistent-trainer Craig Shakespeare. Want dan krijg je direct een reactie van de spelers. Dat hebben ze bewezen tegen Liverpool."



De 70-jarige Hiddink vervolgt: "Ik heb nog zo veel liefde voor voetbal dat ik het niet uitsluit. Ik ga niet meer voor meerdere jaren naar een club toe. Maar ik vind het nog heerlijk om met jonge mensen bezig te zijn."