'Stoor me geweldig aan deze PSV'er, met zijn verongelijkte hoofd'

Johan Derksen blikte nog maar eens terug op de cruciale topper tussen Feyenoord en PSV, van vorig weekend. Hij gaat vooral los op de prestaties, of beter gezegd de houding, van spits Luuk de Jong.



"Ik stoor me geweldig aan hem. Ik heb hem altijd al een beetje een overschat talent gevonden, die bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United te licht bevonden is. Hij heeft er in de Eredivisie een paar ingeschopt, maar heeft dit jaar nog helemaal niets gepresteerd", steekt Derksen van wal tijdens de uitzending van Voetbal Inside.



"Hij loopt met een verongelijkt hoofd rond, alsof iedereen schuld aan zijn slechte prestaties heeft. Maar dat heeft hij zelf. Komt alleen nog in de picture als hij weer bij een scheidsrechter staat te zeiken." Afgelopen zondag kreeg De Jong hiervoor zelfs een gele kaart van arbiter Nijhuis.