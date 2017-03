'Drama met jonge topschutter kost Heerenveen een half miljoen euro'

De kans is groot dat Luka Zahovic na dit seizoen definitief vertrekt bij sc Heerenveen. NK Maribor huurt de 21-jarige aanvaller dit seizoen van de Friezen en is van plan om de koopoptie te lichten, zo meldt Voetbal International.



Zahovic keerde in de zomer terug naar Maribor en heeft een uitstekende indruk achtergelaten. Zijn ploeg staat bovenaan in de Sloveense competitie en met elf doelpunten voert hij het topscorersklassement gedeeltelijk aan. Zijn huidige club wil de koopoptie in het huurcontract dan ook lichten, al is het alleen maar om de transferrechten te bezitten.



In 2015 werd Zahovic gecontracteerd door sc Heerenveen. Vanwege zijn vroege doorbraak in Slovenië werd hij bestempeld als een groot talent, maar dat kwam er in de praktijk niet uit. De jeugdinternational moest zich tevreden stellen met zes invalbeurten.



Update 18:48 uur

Luka Zahovic tekent naar alle waarschijnlijkheid zeer spoedig bij NK Maribor. Dat is een hard gelach voor sc Heerenveen, dat slechts 250.000 euro zal ontvangen bij het lichten van de optie door de Slovenen.



In de zomer van 2015 betaalden de Friezen nog ruim zeven ton, dus het verlies is qua transfersom al 450.000 euro. Zahovic, dit seizoen alweer de topscorer van de competitie, kostte Heerenveen, met zijn salaris er bij opgeteld, dus zo'n half miljoen euro..

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.