Geldschieter Blokland officieel uit leiding van Feyenoord

Pim Blokland is niet langer meer betrokken bij de leiding van Feyenoord. De geldschieter van de club zat in de Raad van Commissarissen, maar had in het najaar al aangegeven te stoppen.



Zijn plaats wordt nu overgenomen door Herman van Drie. De 48-jarige zal zitting nemen in de RvC naast William Bontes, Gérard Moussault, Rob Slotboom en president-commissaris Gerard Hoetmer.



Van Drie is net zoals Blokland in het verleden al geldschieter van de club geweest, hij maakte deel uit van de Vrienden van Feyenoord. Deze groep spendeerde dertig miljoen euro aan de club in ruim voor 49 procent van de aandelen.