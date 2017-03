Oranje oefent deze zomer tegen Marokko

Het Nederlands Elftal zal deze zomer in actie komen tegen Marokko. Voor fans van het Noord-Afrikaanse land is er wel één teleurstelling, want het duel zal namelijk niet in Nederland worden gespeeld.



Op 31 mei reist Oranje af naar Casablanca om daar aan te treden tegen Marokko. Op 4 juni staat vervolgens het duel met Ivoorkust gepland. Deze wedstrijden zijn in aanloop naar de WK-kwalificatiestrijd met Luxemburg.





