ADO Den Haag legt zich niet neer bij schorsing Beugelsdijk

Het gaat Tom Beugelsdijk momenteel niet voor de wind en de aanklager betaald voetbal wil hem ook nog eens drie wedstrijden schorsen. Daar is ADO Den Haag niet mee akkoord gegaan.



De club laat weten dat het schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk, is afgewezen. In de wedstrijd tegen FC Twente zou Beugelsdijk een slaande beweging hebben gemaakt richting Joachim Andersen.



Op basis van televisiebeelden is het schikkingsvoorstel bepaald. Zowel ADO Den Haag als de centrale verdediger zijn het hier niet mee eens. Donderdagavond zal de actie dan ook worden besproken bij de tuchtcommissie van de KNVB. Daarna zal er een nieuwe strafmaat worden bepaald.