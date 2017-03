Jones kijkt ogen uit: "Sfeer in de Kuip beter dan ik ooit heb meegemaakt"

Feyenoord was zondagavond in de topper tegen PSV met 2-1 te sterk. De titel komt nu voor de Rotterdammers wel erg dichtbij en dat was te merken in de Kuip. Doelman Brad Jones was onder de indruk van de sfeer afgelopen zondag, zo liet hij in een Q&A weten op de Facebook-pagina van Feyenoord.



"Ik heb in veel stadions gespeeld en heb grote wedstrijden meegemaakt, maar de sfeer zoals die zondag in De Kuip was, heb ik nooit eerder meegemaakt. Die was beter dan ik vaak bij Liverpool op Anfield Road heb meegemaakt", vertelt de Australische doelman.



Ook de sfeer binnen de selectie was goed en dat werd nog extra versterkt door een teamuitje op de dag na de topper. De spelers gingen namelijk bowlen en uiteten. "We brengen al heel veel tijd met elkaar door, maar dat is altijd vrij serieus en werk gerelateerd. Het is goed om ook buiten het voetbal om tijd met elkaar door te brengen en lol te maken met elkaar. We zijn dit seizoen al vaker met elkaar uit eten geweest. Dat is goed voor het teamproces. We hebben oudere en jongere spelers, maar op de één of andere manier klikt het heel goed onderling", aldus Jones.