'Chelsea neemt beslissing over toekomst Batshuayi'

Michy Batshuayi verruilde vorige zomer Olympique Marseille voor Chelsea voor zo'n 40 miljoen euro, maar veel plezier heeft de Rode Duivel nog niet beleefd aan zijn droomtransfer. In de Premier League komt hij niet verder dan korte invalbeurten, hij stond zelfs nog geen enkele keer in de basis.



In januari werd daardoor al gespeculeerd over een mogelijke uitleenbeurt, maar uiteindelijk bleef Batshuayi gewoon op Stamford Bridge. Sindsdien is zijn situatie echter nog niet verbeterd. Nog een seizoen als dit lijkt de 23-jarige spits zich niet te kunnen veroorloven.



Volgens The Mirror hebben ze bij Chelsea dan ook al een beslissing genomen en mag Batshuayi na het seizoen definitief vertrekken. Antonio Conte zou liever een andere spits aantrekken om de concurrentie aan te gaan met Diego Costa. Andrea Belotti (Torino), Fernando Llorente (Swansea) en Alexis Sanchez (Arsenal) worden al genoemd als opties.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.