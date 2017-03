'Arsenal heeft verrassende opvolger Wenger op het oog'

Arsenal lijkt er langzamerhand rekening mee te houden dat Arsène Wenger binnenkort gaat vertrekken bij de club. De oefenmeester staat tenslotte al sinds 1996 aan het roer bij de club en mogelijk wordt het binnenkort tijd voor een nieuw avontuur.



Bij The Gunners zou men al weten wie als opvolger voor Wenger aan moet treden. De club heeft zijn vizier naar verluidt gericht op niemand minder dan Massimiliano Allegri. Het is Calciomercato dat het nieuws met betrekking tot de belangstelling bekend heeft gemaakt.



Allegri, die momenteel nog hoofdtrainer is bij Juventus, zou het nieuws zelf hebben laten weten tijdens een etentje met vrienden. Wanneer de overstap definitief gemaakt moet gaan worden, is nog even de vraag.