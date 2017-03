Bosz: "Nu is hij al maanden in goede vorm"

Peter Bosz heeft zich in de nieuwste editie van Voetbal International uitgelaten over Davy Klaassen. De middenvelder is echt gaan draaien bij de club uit Amsterdam en dat is iedereen opgevallen. Ook zijn trainer is vol lof over wat de steunpilaar van Ajax laat zien.



Bosz betrekt Klaassen dan ook bij veel. "Af en toe zit ik met hem. Dan vertel ik wat ik van plan ben, vraag ik naar zijn mening, hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt. Dat kan gaan over de manier van spelen, maar ook over zaken binnen het groepsproces", vertelde de oefenmeester, die dan ook niet uitsluit dat Klaassen in de toekomst als trainer aan de slag gaat.



Aan het begin van het seizoen verliep het nog niet vlekkeloos voor Klaassen. "Dat had met de nieuwe start te maken, een nieuwe trainer, een andere manier van voetballen. Ik ben heel lang op zoek geweest naar de juiste formatie, vooral op het middenveld", gaf Bosz eerlijk toe.



"Davy stond op 10, of als linkermiddenvelder en na de komst van Hakim Ziyech als rechtermiddenvelder. Ondanks die wijzigingen zag je dat hij zich elke keer goed wist aan te passen. Op het moment dat alles op z'n plek viel, is Davy gaan draaien. En nu is hij al maanden in goede vorm."