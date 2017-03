Ünal slaat Ronaldo over en plaatst zichzelf naast Ibrahimovic

Enes Ünal heeft de eer gekregen om een elftal te maken van zijn favoriete spelers. Bij Twente Insite zien we dat de aanvaller voor het elftal een sterspeler is vergeten, maar dat moest wel om plek te kunnen maken voor zichzelf.



"Ibrahimovic is altijd mijn idool geweest. Hij is meer dan een speler, hij is een merk en iemand waar ik tegenop kijk. Hij zou voor mij de eerste keuze zijn als ik een eigen team samen zou mogen stellen", vertelde Ünal.



"Als ik dan toch de kans krijg om een elftal samen te stellen dan wil ik natuurlijk wel zelf deelnemen aan de aanval", aldus de uitleg van Ünal over dat hij zelf in de aanval speelt.



Opstelling van Ünal:

Manuel Neuer, Daniel Alvas, Sergio Ramos, Diego Godin, Marcelo, Vidal, Pogba, Toure, Messi, Ibrahimovic en Ünal.