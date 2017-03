'Tottenham nadert akkoord met oud-Ajacied'

Tottenham Hotspur bleek de voorbije jaren een toevluchtsoord voor Rode Duivels met een Eredivisie-verleden. Nacer Chadli speelde er tot vorige zomer, maar met Moussa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn er nog altijd drie Belgen actief op White Hart Lane.



Die eerste twee verzekerden zich de voorbije maanden ook van een verlengd verblijf bij de Spurs en volgens Het Laatste Nieuws moet ook Toby Alderweireld snel volgen. De bijna 28-jarige verdediger ligt nog tot 2020 vast, maar Tottenham wil zijn contract omwille van zijn sterke prestaties opwaarderen.



Alderweireld zal dus meer gaan verdienen dan de 3,1 miljoen euro die hij nu per jaar opstrijkt. Daarnaast wil Tottenham ook af van de afkoopclausule in zijn contract. Die bepaalt dat Alderweireld in zijn laatste contractjaar voor 30 miljoen euro zou kunnen vertrekken.