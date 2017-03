FC Twente nog wekenlang zonder Assaidi

FC Twente zal het nog wekenlang moeten stellen zonder zijn aanvaller Oussama Assaidi. De Tukkers zagen de aanvaller onlangs uitvallen met een spierblessure. In gesprek met Voetbal International liet trainer René Hake het één en ander weten over de spits.



De spits lijkt nog wekenlang aan de kant te staan. "Ik ga ervan uit dat Assaidi pas in april weer wedstrijden voor ons speelt", vertelde Hake. Het betekent dat de spits onder andere de ontmoeting met Ajax aan zich voorbij moet laten gaan.



Dat Assaidi een spierblessure heeft opgelopen, vindt de trainer apart. "We hebben hem rustig opgebouwd en heel gedoseerd belast, maar toch schoot het er op de training in. Doodzonde", aldus het relaas van Hake.