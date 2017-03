Gerbrands wil nog niets kwijt over 'mislukt' seizoen PSV

Toon Gerbrands heeft zich in gesprek met Voetbal International uitgelaten over het seizoen van PSV. De Eindhovenaren verloren afgelopen weekend van Feyenoord (2-1) en een titel lijkt inmiddels verder weg dan ooit. Na een vroege uitschakeling in de KNVB-beker en de Champions League, kunnen we het seizoen van PSV wellicht al als mislukt beschouwen.



Wat de verklaring is van de mindere prestaties van PSV, wil Gerbrands nog niet vertellen. "Ik snap dat jullie deze vraag opwerpen. Maar iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik hier nu nog geen antwoord op ga geven. Want dat zou impliceren dat we het seizoen nu al als beëindigd beschouwen. En dat is absoluut niet het geval", gaf Gerbrands te kennen.



"We hebben nog tien wedstrijden te gaan, dus er zijn nog dertig punten te behalen. Dat is onze taak en dit is onze manier van werken. Pas op het moment dat er mathematisch niets meer te halen valt voor PSV, zullen we onze bevindingen over dit seizoen delen", aldus de woorden van de algemeen directeur van PSV.