Veltman: "Ik weet niet hoe lang hij nog bij Ajax speelt"

Joël Veltman vraagt zich inmiddels wel een beetje af hoelang Ajax nog kan genieten van de kwaliteiten van Davy Klaassen. De middenvelder is aan een ijzersterk seizoen bezig en in gesprek met Voetbal International sprak Veltman over zijn ploeggenoot.



"Ik weet niet hoe lang Davy nog bij Ajax speelt, dat is gewoon niet te zeggen. Hij maakt een geweldig seizoen door, is zo belangrijk, met zijn spel en zijn doelpunten. Daardoor staat hij ook meer in spotlights en dan is het aan hem", vertelde Veltman over zijn ijzersterk presterende teamgenoot.



"Misschien is hij na dit seizoen toe aan een nieuwe stap, hoewel ik ook weet dat hij Ajax niet zomaar zal verlaten. Lasse Schöne heeft onlangs bijgetekend, we hebben als club en ploeg ambities om ook Europees wat te laten zien. Dan kan ook voor hem een prikkel zijn om er nog een seizoen Ajax aan vast te plakken", aldus de hoopvolle woorden van Veltman.