Ploeggenoot neemt het op voor Kuyt: "Hij wordt respectloos behandeld"

FR-Zuid! -675 Rang: Goddelijk

Schandalig hoe hij wordt behandeld door vooral de media. Alles wat hij doet is in hun ogen slecht. Hij is een op en top prof, boegbeeld en nog altijd belangrijk voor het elftal. Dat Toornstra hem uit de basis heeft gespeeld, maakt niet uit, want hij is nog steeds onze aanvoerder (samen met El Ahmadi, maar hij mag zeker de eventuele schaal omhoog houden).



Hij staat als eerste op het trainingsveld en gaat als laatste eraf. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en toch komt de media met ''hij doet het om goed te lijken voor de camera's''... Dat je zoiets als überhaupt denkt zegt wat over hun eigen persoonlijkheid. Kuyt is altijd zichzelf gebleven, heeft altijd voor zichzelf en zijn teamgenoten gezorgd. Nee, voor mij bestaat geen twijfel wat voor een groot man hij is.