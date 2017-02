VIDEO: Bizar doelpunt beslist topper in Engelse tweede divisie

In de Championship-topper tussen de twee bovenste ploegen, Brighton & Hove Albion en Newcastle United, was een opmerkelijk doelpunt van levensbelang voor de laatstgenoemde ploeg. Zij wisten, mede dankzij de bizarre goal van Mohamed Diame, te winnen waardoor de ploeg van Rafa Benitez weer de koppositie overneemt: 1-2.



Bij een stand van 1-0 voor Brighton wordt een afgeslagen corner van Newcastle op doel geschoten. Althans de bedoeling. In plaats daarvan knalt de bal tegen de hak van Diame aan, waarna de bal met heel veel effect in het doel belandt. Daarna scoort Ayoze Perez zelfs de winnende voor de Magpies.



Door de winst klimt Newcastle United weer naar de eerste plek in de Championship ten koste van Brighton & Hove Albion. Aan het einde van het seizoen promoveren de bovenste twee teams direct naar de Premier League. Het gat met nummer drie Huddersfield bedraagt respectievelijk zes en acht punten. Hieronder de bizarre goal van Diame!