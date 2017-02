Oud-Ajacied erkent: "Ik wil mijn carrière in Amsterdam afsluiten"

Bij Ajax wordt de naam Hyun-Jun Suk heel positief ontvangen. De Zuid-Koreaan liep in 2009 binnen bij de Amsterdamse club en vroeg aan toenmalig trainer Martin Jol of hij mee kon trainen. Niet veel later kreeg hij een vast contract bij de club. De spits, die op dit moment bij het Hongaarse Debreceni VSC speelt, heeft een speciaal plekje in zijn hart voor Ajax.



"Ajax is voor mij de beste club in de wereld", vertelt de voormalig aanvaller van onder andere FC Groningen aan Voetbal International. "Ik hoop dat het goed gaat met Jol en Pieter Huistra (toentertijd trainer van Jong Ajax), want zij hebben veel voor mij betekend. Ze hebben mij de kans gegeven om profvoetballer te worden."



Op dit moment staat hij onder contract bij FC Porto, maar daar kwam hij weinig aan spelen toe. Over de afsluiting van zijn profcarrière is hij wel duidelijk: "Ik wil mijn voetballoopbaan beëindigen in Amsterdam bij Ajax."