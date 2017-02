Milik kan bij rentree geen potten breken in bekerkraker tegen Juventus

De rentree van Arkadiusz Milik, voormalig Ajacied, is niet gegaan zoals hij gehoopt had. De Pool van Napoli kon niet overtuigen in de bekerwedstrijd tegen Juventus en werd na een uur gewisseld. De ploeg uit Napels begon goed, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de landskampioen: 3-1.



De huidige nummer drie van de Serie A kwam in Turijn zelfs brutaal op voorsprong. Aanvaller José Callejon kon na een voorzet van links na een half uur scoren. Na de rust gooide Juve-coach Massimilliano Allegri zijn team om. En met resultaat. De Oude Dame kreeg, enigszins goedkoop, een penalty die een prooi was voor Paulo Dybala.



Niet veel later maakte Milik plaats voor oud-PSV'er Dries Mertens, maar Juventus liep via Gonzalo Higuain en weer Dybala (twee strafschop) nog verder uit. Daardoor lijkt de finaleplek van de club uit Turijn zo goed als zeker. Op 5 april is de return en de winnaar van de tweeluik speelt in de Italiaanse bekerfinale tegen AS Roma of Lazio Roma.