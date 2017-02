Aanpassingsproblemen bij Neres: "Nu nog moeilijk voor hem"

Het overgrote deel van de Ajax-supporters verwacht zeer veel van miljoenenaankoop David Neres, de Braziliaan die deze winter naar de Amsterdamse club kwam. Afgelopen zondag maakte hij zijn debuut, maar buiten het veld heeft hij nog wat aanpassingsproblemen.



"De communicatie loopt nu nog moeilijk", vertelt coach Peter Bosz aan Ajax TV. Op dit moment spreekt hij namelijk enkel Portugees. "Hij is bezig met Engels en je merkt dat hij zijn best doen. Dat is positief en dat gaat vanzelf wel komen."



"Soms heeft hij zelfs wat Nederlandse woordjes", erkent Bosz. Over zijn debuut tegen Heracles (4-1 winst) was de trainer ook te spreken. "Hij heeft een goede actie, dus als de situatie erom vraagt zal hij die moeten maken. Als het niet hoeft, doet hij het ook niet. Dat heeft hij prima gedaan."