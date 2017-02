Voormalig Duits international in het ziekenhuis na vechtpartij

Opmerkelijk voetbalnieuws in Duitsland: voormalig international Kevin Grosskreutz is opgenomen in het ziekenhuis na een vechtpartij. Dat maakt zijn huidige club, VfB Stuttgart bekend. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over het incident.



"Gezien de omstandigheden gaat het goed met Kevin", meldt de club uit de Duitse tweede divisie. "Mogelijk verlaat hij morgen al het ziekenhuis. Hij zal aangifte doen." Het incident vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats.



Volgens diverse media is ook een 16-jarige jongen naar het ziekenhuis vervoerd en in totaal vier mensen gearresteerd na afloop van de vechtpartij. De beste periode in zijn carrière had de pas 28-jarige bij Borussia Dortmund, waarin hij tweemaal kampioen werd en de Champions League behaalde. Hij werd als international ook wereldkampioen in 2014