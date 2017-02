Manchester United komt met mooi gebaar voor fans die naar Rusland reizen

Na de winst van de EFL Cup gaat Manchester United op jacht naar de eindwinst in de Europa League. Daarbij moet de ploeg in eerste instantie afrekenen met het Russische FK Rostov. De Engelse ploeg wil voor de uitwedstrijd op 9 maart graag veel uitsupporters hebben en doet dus zelf water bij de wijn.



Momenteel gaan ongeveer 500 supporters naar Rusland voor de wedstrijd en naast de kosten voor reis en verblijf, moeten de fans ook nog rond de 140 euro betalen voor een visum. Daarom heeft de club van trainer Joseé Mourinho besloten om die kosten op zich te nemen.



In de poulefase van de Europa League plaatsten de Red Devils zich ten koste van Fenerbaçhe, Zorja Loehansk en Feyenoord voor de volgende ronde. De Engelse club was in de vorige ronde tweemaal te sterk voor het Franse Saint-Étienne (3-0 en 0-1).