Zorgen in Amsterdam: liesblessure voor belangrijke verdediger

Afgelopen weekend maakte Ajax, in navolging van Feyenoord, geen fout door te winnen van Heracles Almelo (4-1). Achteraf was het een makkelijke overwinning, maar de club raakte in de rust wel Nick Viergever kwijt met een blessure. Hij werd uitstekend vervangen door talent Matthijs de Ligt en mogelijk moet de jongeling de komende tijd nog meer spelen voor Ajax.



Viergever, momenteel basisklant bij het elftal van Peter Bosz, heeft namelijk een verrekking in zijn lies opgelopen. Dit maakt de Amsterdamse club bekend na een onderzoek op dinsdag. Hoe lang de oud-speler van Sparta Rotterdam en AZ afwezig zal zijn, is nog onduidelijk.



Voor Bosz is het vooral belangrijk dat Viergever fit is voor de belangrijke wedstrijd van volgende week donderdag tegen FC Kopenhagen in de Europa League: voor die wedstrijd zijn zowel Joël Veltman als Davinson Sanchez geschorst. Eerst wacht komend weekend het uitduel tegen FC Groningen.