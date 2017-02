Feyenoorder lijkt wel heel zeker van kampioenschap: "Champagneflessen kunnen de ijskast in"

Feyenoord lijkt goed op weg om voor het eerst in lange tijd weer een kampioenschap binnen te halen. De buit is alleen nog niet helemaal binnen, want nummer twee Ajax heeft een achterstand van slechts vijf punten op de Rotterdammers. Toch lijkt Feyenoorder Eljero Elia bijzonder zeker van het kampioenschap.



"De champagneflessen kunnen de ijskast in", zo stelt de buitenspeler tegenover De Telegraaf. Hij nuanceert vervolgens wel. "Maar het is nog een hele lange weg. We moeten rustig blijven en van week tot week leven. Er kunnen blessures komen of rare dingen gebeuren. Het enige wat wij kunnen doen is zo goed mogelijk te presteren."



Elia viel in de met 2-1 gewonnen topper van PSV zelf na een uur uit. Dat lijkt geen staartje te krijgen. "n de eerste helft had ik al een tik gekregen op m'n enkel. In de tweede helft trok ik een sprint en zat die echt helemaal vast. Ik dacht tot hier en niet verder. Het is een kleine verzwikking. Deze week goed rust houden en dan komt het goed."