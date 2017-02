Keane geeft United transferadvies: "Zou erg goed bij hem passen"

Roy Keane heeft zijn oud-werkgever Manchester United verzocht om in de zomer de transfermarkt op te gaan. Volgens de Ier zou Seamus Coleman (28) van Everton een uitstekende aankoop zijn voor de 'Red Devils'.



"Ik zou Seamus graag bij Manchester United zien. Die club zou erg goed bij hem passen", zo vertelde Keane tijdens een bijeenkomst rond de League Cup-finale. "Hij zit natuurlijk erg goed bij Everton en hij wordt er niet jonger op. Je wilt spelers zoals Seamus graag op Champions League-niveau zien acteren, zodat ze kunnen ervaren hoe het er op dat niveau aan toegaat."



Als assistent-bondscoach van Ierland werkt Keane met Coleman. United is nog niet zeker van Champions League-kwalificatie, maar de oud-middenvelder durft hem de stap al wel aan te raden. "Nu ik dat gezegd heb, als hij naar Manchester United gaat, is de kans aanwezig dat hij volgend seizoen geen Champions League speelt."