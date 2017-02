Pastoor spreekt verwachting uit: "Vitesse doorgaans behoudend"

Sparta Rotterdam en Vitesse strijden woensdagavond om de eerste plek in de finale van de KNVB Beker. Trainer Alex Pastoor verwacht dat de bezoekers een behoudende tactiek hanteren op Het Kasteel.



In het bijzijn van Voetbal International blikte Pastoor als volgt vooruit op de bekerclash. "Vitesse speelt doorgaans behoudend en wij hebben zaterdag gespeeld en zij zondag. Ik verwacht niet dat ze ineens een stuk opener zullen spelen."



Na de 0-1 zege op NEC is het vertrouwen toegenomen bij Sparta. "Daar is niet tegenaan te trainen of te lullen", aldus Pastoor, die dolgraag naar de finale wil. "De finale halen is geen prijs heb ik al eens gezegd. Maar dit is voor alle halvefinalisten een unieke kans natuurlijk."



David Mendes da Silva en Bart Vriends zijn aan Rotterdamse zijde niet fit genoeg bevonden.