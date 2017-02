'Conte vraagt Chelsea om bijna vijftig miljoen euro te bieden'

Chelsea stevent oppermachtig af op het kampioenschap. De Londense ploeg oogt stabiel, maar toch heeft manager Antonio Conte verzocht om 47 miljoen euro te bieden op een oude bekende: Leonardo Bonucci.



De 29-jarige Italiaan staat sinds 2010 onder contract bij Juventus, waar hij succesvol samenwerkte met Conte. Bij de nationale ploeg volgde nadien een hereniging. Na zijn overstap naar Chelsea werd de manager al in verband gebracht met een bod op Bonucci, maar volgens buitenlandse media kan dat komende zomer dan echt gebeuren.



Bonucci botste onlangs met Juventus-coach Massimiliano Allegri vanwege een meningsverschil over het wisselbeleid. Na het duel met Palermo (2-0) ging de verdediger al sprintend naar binnen om vervolgens te ontbreken in het met 0-2 gewonnen Champions League-duel met FC Porto.



Allegri lijkt voornemens om Daniele Rugani en Mattia Caldara (momenteel verhuurd) meer aandacht te bieden, waardoor Bonucci mogelijk definitief buitenspel komt te staan. Voor bijna vijftig miljoen euro zou ook de clubleiding overstag willen gaan.