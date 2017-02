KNVB leert van incident in Zwolle, videoscheids naar Hilversum

De KNVB gaat deze week een nieuwe proef starten met de videoscheidsrechter. Bij de vorige bekerwedstrijden werd het busje geparkeerd bij de stadions, maar nu is volgens het Algemeen Dagblad besloten om te kiezen voor een centrale plek in Hilversum.



De gewijzigde opzet is vooral toe te schrijven aan het bekerduel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht (1-2). Björn Kuipers deelde in de slotfase van die wedstrijd een discutabele strafschop uit aan de Domstedelingen en Kevin Blom ging hiermee akkoord als videoscheidsrechter. Laatstgenoemde zat in een busje vlakbij de harde kern en dat leidde na afloop tot heftige reacties.



Blom zal woensdagavond opnieuw als videoscheidsrechter fungeren tijdens Sparta Rotterdam – Vitesse, maar zal zich dus niet ophouden in of rond Het Kasteel. Er is besloten om hem in het Media Park in Hilversum een plek toe te kennen. Vanuit die locatie zal hij in contact staan met Pol van Boekel alvorens hij een dag later zelf fluit bij AZ – SC Cambuur. Dennis Higler fungeert dan als videoscheidsrechter.