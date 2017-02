Jeremiah St. Juste loopt pas twee jaar mee in de hoofdmacht van sc Heerenveen, maar loopt nu al met de borst naar voren. Volgens de talentvolle verdediger (20) heeft dat niets met arrogantie te maken.



"Dat heb ik altijd gehad, van kleins af aan. Ik vind dat je dat ook moet hebben", laat St. Juste weten aan het supportersmagazine FeanFan. "De bravoure uit zich in de wil om te winnen, om te strijden. Ik ben me bewust van mijn kwaliteiten, daar is niks mis mee. Maar ik weet ook waar ik moet werken. Ik ben nooit tevreden."



Sommige mensen plaatsen vraagtekens bij die houding. "Ik kan me niet voorstellen dat mijn uitstraling met arrogantie wordt verward, er is nog nooit iemand die dat tegen me heeft gezegd. Maar, nu je het zo zegt, ik begrijp dat er een dunne lijn tussen bravoure en arrogantie zit."