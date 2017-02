Vitessenaar spreekt doel uit: "Dat gevoel leeft heel erg"

Vitesse heeft nauwelijks willen nagenieten van de uitoverwinning op Go Ahead Eagles (1-3). Immers: woensdagavond wacht alweer een uitduel bij Sparta Rotterdam in de halve finale van de KNVB Beker.



"We stonden nog niet met één been in de kleedkamer na Go Ahead en het ging al wel over Sparta", vertelt Ricky van Wolfswinkel aan Voetbal International. "We worden in de favorietenrol geduwd en iedereen verwacht dat we gaan winnen. Maar het blijft bekervoetbal en het zal lastig worden."



Eerder dit seizoen won Vitesse met 0-1 bij Sparta, dat toen pas in de slotfase door de knieën ging. De spits hoopt nu opnieuw op een gunstig resultaat met De Kuip als inzet. "Dat gevoel leeft heel erg in de kleedkamer. Iedereen weet dat we iets heel moois met de club kunnen presteren."



Vitesse won de beker nog nooit, zo weet ook Van Wolfswinkel. "Echt geschiedenis schrijven, zo vaak kun je dat niet doen. Wij hebben bepaalde kwaliteiten en als we die tegen Sparta tot uiting kunnen laten komen, moeten wij gewoon winnen. De bekerfinale halen en de vierde plaats bemachtigen, dat is ons doel."