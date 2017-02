'Real Madrid dient zeer opmerkelijke klacht in bij La Liga'

Real Madrid staat op het punt om een officiële klacht in te dienen bij de Spaanse voetbalautoriteiten. Volgens De Koninklijke is er sprake van een vooroordeel tijdens de op televisie uitgezonden wedstrijden.



De nummer één van Spanje won afgelopen weekeinde met 2-3 van Villarreal. Na afloop was vooral de discutabele strafschop waaruit Cristiano Ronaldo de gelijkmaker produceerde onderwerp van gesprek, maar werden er geen beelden getoond vanuit het camerastandpunt waaruit bleek dat Cedric Bakambu in buitenspelpositie zou staan bij de 2-0.



De Madrileense krant AS plaatste dinsdag een foto van dit moment op de cover. Volgens dit medium heeft het tv-kijkende publiek geen eerlijk beeld van de arbitrale beslissingen gekregen, terwijl BeIN Sports dezelfde beelden wel liet zien in de Verenigde Staten. Real Madrid zou nu een klacht willen indienen tegen het vermeende vooroordeel van de Spaanse uitzendgemachtigden.