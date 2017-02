Marco van Basten heeft zich nogmaals uitgelaten over de Eredivisie-topper tussen Feyenoord en PSV (2-1). Volgens de oud-bondscoach is de meerwaarde van doellijntechnologie meer dan duidelijk geworden in De Kuip.



Op zijn kantoor bij de wereldvoetbalbond FIFA stond Van Basten de NOS te woord over het HawkEye-systeem. "Heel goed en duidelijk dat iedereen er vrede mee had", aldus de oud-topspits, die ook bijeffecten ziet. "Van de scheidsrechter tot spelers tot de coaches tot de supporters. Iedereen kon met een gerust hart naar huis."



Als FIFA-official is Van Basten belast met ontwikkelingen in het voetbal, waaronder technologische hulpmiddelen. Het eigen doelpunt van PSV-doelman Jeroen Zoet is volgens hem 'een eerlijke beslissing'. "Hier hoeven we gelukkig niet over te discussiëren."