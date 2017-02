Jahanbakhsh: dat was wel echt een droom

Aanvaller Alireza Jahanbakhsh van AZ is best bekend in Nederland, maar in zijn vaderland Iran is hij echt een volksheld. Op het wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië mocht hij zijn land vertegenwoordigen en op de officiële website van de FIFA stelt hij dat dat een absolute droom was.



Alireza begint zijn verhaal: "Ik wist dat ik naar Europa moest gaan om de nationale ploeg te halen. In Iran was ik altijd wel goed, maar was het moeilijk om door te breken omdat ik bij een kleine club zat. Toen ik een aanbieding vanuit Nederland kreeg, hoefde ik niet te twijfelen. Ik wist zeker dat ik het moest doen. En een paar maanden later stond ik in het nationale team. Natuurlijk was het lastig om mijn familie achter te laten voor een ander land met een andere cultuur, maar ik twijfelde niet omdat ik mijn ambities wilde realiseren."



De vleugelspits vertelt over het WK van 2014: "Het was geweldig om zo jong al op een WK te staan, een droom. Ik heb er zó veel van geleerd. Hopelijk kan ik op het volgende WK een nieuwe stap zetten, omdat we in Brazilië ongelukkig waren in de groepsfase."