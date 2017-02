"Het is nooit oneerlijk dat een doelpunt ook wordt toegekend"

Naar aanleiding van de topper tussen Feyenoord en PSV is er veel te doen om het zogenaamde HawkEye-systeem. Er zijn voetbalkenners die het oneerlijk vinden dat alleen De Kuip de doellijntechnologie tot zijn beschikking heeft. Directeur betaald voetbal van de KNVB Gijs de Jong countert die kritiek.



Hij zegt tegen het medium Voetbal International: "Dat is omgekeerd redeneren. Dat we het niet in honderd procent van de gevallen eerlijker kunnen maken, betekent niet dat we het moeten nalaten om het in tien procent van de gevallen wél te doen. Het is ook niet zo dat het ene team wordt bevoordeeld ten opzichte van het andere, allebei hebben ze recht op de objectiviteit van het systeem. Daar kan toch niemand tegen zijn?"



De Jong gaat verder met zijn verhaal: "Afgelopen maand vonden we het in de Europa League allemaal onterecht dat een doelpunt van Ajax tegen Legia Warschau niet werd toegekend. Zoals met alle technologie moeten mensen eraan wennen, maar het is natuurlijk nooit oneerlijk dat een doelpunt ook wordt toegekend."