Vermaelen komt met goed nieuws voor België

Thomas Vermaelen kende nog niet al te veel plezier bij AS Roma. De centrale verdediger kende veel blessureleed. De Belg heeft nu goed nieuws voor voetbalminnend België.



"Ik ben naar Roma gekomen om speelminuten te maken. Vandaar dat het de laatste weken goed met mij gaat want ik speel best veel op het moment. In deze wedstrijd bleef het bij een invalbeurt, dat komt ook omdat het team in de breedte heel sterk is. Dat betekent dat je niet alle duels gaat spelen. Ik moet nog enkele weken een kleine brace dragen bij mijn hand, maar dat stelt niet zoveel voor. Ik voel me weer topfit", vertelt hij aan ELF Voetbal.



"De ploeg is bezig met een goede serie, dus ik kijk uit naar de komende wedstrijden. Ook die in de Europa League. In dat toernooi proberen we ook zover mogelijk te komen. Het is echt niet zo dat we ons in Europa League-wedstrijden gaan sparen om nog beter voor de dag te komen in de competitie. We willen alle mogelijke prijzen winnen."