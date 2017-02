Feyenoorders en Ajacieden krijgen upgrade in FIFA 17

Wat het Eredivisie-seizoen betreft zijn we inmiddels over de helft en dat betekent een hoop upgrades in de voetbalgame FIFA 17. Veel spelers uit de Nederlandse competitie zijn onder handen genomen door EA Sports, waarbij de ontwikkelaar zich vooral gericht heeft op Ajax en Feyenoord.



Spelmaker Hakim Ziyech van de Amsterdammers heeft bijvoorbeeld een hogere rating gekregen. Waar hij eerst een totaal van 80 punten scoorde, is hij nu naar 81 gegaan. Davinson Sánchez stond eerst op 71, maar is nu 76 waard. Kasper Dolberg spant de kroon wat betreft de Ajacieden: waar het Deense supertalent eerst een rating van 68 had, staat hij nu op 75!



Ook de nummer één van de Eredivisie Feyenoord is onder handen genomen. Jens Toornstra is in vorm en stond eerder op 73, maar gaat naar 76. Spits Nicolai Jörgensen gaat van 76 naar 78, waar Rick Karsdorp van 75 naar 77 gaat. Karim EL Ahmadi heeft een upgrade van drie punten gehad, van 75 naar 78, en Eric Botteghin gaat van 76 naar 78. Ook AZ is overigens vertegenwoordigd in de lijst: Ridgeciano Haps is bijgesteld van 74 naar 76.