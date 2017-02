'Arsenal: Nederlands drietal in plaats van Wenger'

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Arsenal en coach Arsène Wenger na dit seizoen uit elkaar gaan. Het is dit jaar immers weer 'net niet' bij de Gunners, die onlangs nog met ruime cijfers verloren van Bayern München in de Champions League. Het medium Metro ziet een Nederlands drietal de macht overnemen in het Emirates Stadium.



Het dagblad schrijft dat Frank de Boer de ideale manager is voor de Londenaren, waarbij hij bijgestaan zou moeten worden door Dennis Bergkamp. In het hier en nu beschikt Arsenal niet over een technisch manager, maar daar komt in de nieuwe situatie hoogstwaarschijnlijk verandering in. Dat zou Marc Overmars van Ajax dan moeten worden.



De Boer gaf onlangs overigens al aan dat hij best in de Premier League aan de slag wilde gaan. Nog niet zo heel lang geleden werd de Nederlander nog gelinkt aan Swansea City, maar een dienstverband in Wales zag hij niet echt zitten. Eerder waagden Tottenham Hotspur en Liverpool een poging bij de oud-international van Oranje, maar toen was de manager nog werkzaam in de Amsterdam ArenA bij Ajax.