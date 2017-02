'Feyenoord weet al wie Karsdorp moet opvolgen'

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Feyenoord zijn vleugelverdediger Rick Karsdorp kwijtraakt in de aankomende transferzomer. Onder meer Arsenal, Bayern München, Napoli en FC Barcelona zouden geïnteresseerd zijn in de back. Ben Wijnstekers vertelt aan het Algemeen Dagblad dat Feyenoord al weet wie Karsdorp moet opvolgen.



Bart Nieuwkoop viel in tegen PSV en deed het goed. Wijnstekers stelt dat hij onder de indruk was. "Hij viel weer goed in. Het is heel moeilijk om gelijk in het tempo van de wedstrijd mee te gaan. Dat deed hij uitstekend. Laat ik vooropstellen dat Karsdorp nog een jaar of twee bij Feyenoord moet blijven. Maar met Bart staat er al een kandidaat-opvolger, die misschien verdedigend zelfs wel sterker is. En als Karsdorp blijft en Bart daarom kiest voor een uitstapje, zou dat zomaar naar een club als FC Utrecht of sc Heerenveen kunnen zijn."



In competitieverband viel Nieuwkoop dit seizoen slechts vier keer in. Mogelijk heeft hij na de zomer meer uitzicht op speeltijd, omdat Karsdorp dus aan een hoop Europese topclubs wordt gelinkt.