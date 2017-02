"Verkeer in de beste vorm van mijn leven"

De Nederlandse aanvaller Vincent Janssen komt er niet aan te pas bij Tottenham Hotspur en dat heeft natuurlijk mede te maken met de aanwezigheid van spits Harry Kane. In het afgelopen weekend scoorde de Engelsman nog een hattrick voor zijn werkgever en in gesprek met de Engelse pers vertelt hij nu dat hij zich eigenlijk nooit beter gevoeld heeft.



Kane onthult: "Is dit mijn beste vorm ooit? Ja, dat denk ik wel. Ik voel me fris, scherp en goed in vorm." Een paar maanden geleden kampte de international van de Three Lions nog met een vervelende enkelblessure. "Die blessure heeft me misschien wel goed gedaan, dat gaf me wat meer rust. Ik heb nu een aantal goede maanden gehad, dus het belangrijk dat ik dat doortrek tot het einde van het seizoen."



Kane deed het aan het begin van zijn carrière heel erg goed op White Hart Lane, maar zakte vervolgens wat terug. Hij werd een eendagsvlieg genoemd. "Het motiveert me als mensen dat soort dingen zeggen. Natuurlijk wil ik bewijzen dat ze ongelijk hebben. Ik weet van mezelf dat ik op gegeven moment weer ga scoren. Ik probeer gewoon mijn best te doen en ik houd van doelpunten maken. Ik probeer gewoon zo vaak mogelijk te scoren."