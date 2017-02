KNVB: HawkEye géén optie bij Ajax-Feyenoord

De doellijntechnologie vervulde natuurlijk een prominente rol in het duel tussen Feyenoord en PSV in de Rotterdamse Kuip. Nu gaan er stemmen op om HawkEye ook mee te nemen naar de Klassieker, maar dat is volgens de Nederlandse voetbalbond geen mogelijkheid.



De topper tussen Ajax en Feyenoord in de ArenA wordt hoogstwaarschijnlijk doorslaggevend in de titelrace. Daarom zou de technologie een mooie toevoeging zijn, maar directeur betaald voetbal Gijs de Jong van de KNVB zegt tegen de NOS: "Dat is voor ons geen optie. Natuurlijk, het liefst zouden we elke week bij iedere wedstrijd dit systeem hebben. Maar dat is op dit moment simpelweg niet mogelijk door de logistieke beperkingen en de kosten."



Krijgen alle Eredivisie-clubs de beschikking over HawkEye, dan levert dat een kostenpost van maar liefst zes miljoen euro op. Arbiter Bas Nijhuis zegt tegen RTV Oost: "De vraag is dan: wie betaalt dat? Ik kan mij best voorstellen dat als Heracles daar drie ton voor moet betalen ... Daar kunnen ze ook een rechtsback voor kopen. En dat zullen ze misschien liever doen." De Jong ziet op zijn beurt überhaupt meer in videoarbitrage. "Maar ik wil het liefst allebei." Financieel is dat echter niet haalbaar. "Ik heb wel de hoop dat dit binnen nu en tien jaar overal is. Of zelfs binnen vijf jaar. Maar volgend jaar zal het nog niet zover zijn."