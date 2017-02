'Wenger zegt 'nee' tegen recordsalaris en wacht opties af'

Arsène Wenger heeft geweigerd om de best betaalde coach ter wereld te worden. Een Chinese club deed hem een voorstel van 35 miljoen euro per jaar, het dubbele van wat Pep Guardiola opstrijkt bij Manchester City.



Het besluit van Wenger is in zekere zin opvallend te noemen. De 67-jarige Fransman komt steeds meer onder vuur te liggen als manager van Arsenal en meer dan ooit is zijn toekomst in Londen onzeker. Zelf wil hij nog graag door als coach, al dan niet in het Emirates Stadium.



Volgens The Mirror strijkt Wenger op dit moment minder dan tien miljoen euro per jaar op. In China kan de manager dus meer dan drie keer zoveel verdienen, maar zijn sportieve ambitie zou de voorkeur hebben. Naar verluidt hoopt hij op een mooie club Europa.



Arsenal zou achter de schermen al bezig zijn met het in kaart brengen van potentiële opvolgers. Ondertussen laten een aantal sterkhouders hun toekomst mede van zijn beslissing afhangen.