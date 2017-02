Leicester geeft signaal af na Ranieri-ontslag en klopt Liverpool

Leicester City heeft maandagavond een signaal afgegeven zonder de ontslagen manager Claudio Ranieri. De spelers van de regerend landskampioen wisten een 3-1 overwinning te behalen ten koste van Liverpool.



Ranieri leidde Leicester vorig seizoen nog naar het kampioenschap en de ploeg is nog actief in de Champions League. In competitieverband loopt het dit seizoen echter totaal niet en onder druk van een aantal gelouterde spelers zou de clubleiding onder druk zijn gezet om de Italiaan te ontslaan. Dat gebeurde met veel woedende reacties als resultaat.



Het elftal stond dus maandag flink onder druk, want opnieuw een sportieve klap zou persoonlijk gezichtsverlies betekenen. Uitgerekend nu wist Jamie Vardy zijn eerste doelpunt van 2017 te produceren door een heerlijke pass van Marc Albrighton af te ronden door oog in oog met Liverpool-doelman Simon Mignolet geen fout te maken. Diezelfde Belg waande zich opnieuw kansloos na een fantastische knal van Danny Drinkwater.



Liverpool kon geen indruk maken in het King Power Stadium en na precies een uur wist opnieuw Vardy de voorsprong naar 3-0 te tillen. Philippe Coutinho zorgde daarna voor een spannende slotfase, maar op wilskracht wisten The Foxes de marge op twee te houden. Liverpool blijft daardoor vijfde, waar Leicester weer wat lucht heeft als nummer vijftien van de Premier League.



Scoreverloop:

1-0 (28') Jamie Vardy

2-0 (39') Danny Drinkwater

3-0 (60') Jamie Vardy

3-1 (68') Philippe Coutinho