Twente-smaakmaker krijgt een 2: "Dan moet je dat wel waarmaken"

FC Twente haalde afgelopen zomer een aantal spelers middels huurcontracten op bij Manchester City. Een aantal wist razendsnel uit te groeien tot smaakmaker, waaronder middenvelder Bersant Celina, maar hij heeft het momenteel lastig.



Afgelopen vrijdag kon Celina niet imponeren in het uitduel bij ADO Den Haag (1-1). "Ik geef een 2 aan Bersant Celina, want hij speelde dramatisch", oordeelde analist Evgeniy Levchenko namens FOX Sports in het programma Dit was het Weekend.



"De opdracht was, daar heb ik het net met trainer Rene Hake over gehad, dat hij aan de zijkant moest blijven. Maar dat heeft hij niet gedaan", constateerde de oud-speler. "Als je eigenwijs bent, moet je dat wel waarmaken, maar dat heeft hij niet gedaan."