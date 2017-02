Utrecht-smaakmaker vangt lof: "Voor Feyenoord een goede speler"

Yassin Ayoub stapte acht jaar geleden van de jeugdopleiding van Ajax over naar FC Utrecht. In de Domstad, waar zijn contract medio 2018 afloopt, maakt de middenvelder een ijzersterke indruk.



Ayoub heeft bij Utrecht veel complimenten ontvangen en is door Gert Kruys zelfs gelinkt aan Feyenoord. René van der Gijp kan zich dat best inbeelden. "Hij is voor Feyenoord wel een goede speler om in de selectie te hebben", zo liet de oud-international weten in Voetbal Inside.



"Als je iets moet forceren is hij heel handig. Hij kan tussen een paar mensen een gozer zien vrijlopen en iets creëren. Het is een hele andere speler dan Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi", aldus Van der Gijp. Ayoub maakte dit weekeinde het winnende doelpunt in en tegen Groningen (2-3).